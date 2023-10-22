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НАТО: сотрудничество России и Китая повышает риск конфликта в Арктике

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По словам главы военного комитета Роба Бауэра, Москва якобы вкладывает большие средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру

Фото: unsplash.com

Активно развивающиеся российско-китайские отношения повышают риск конфликта с НАТО в Арктике. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава военного комитета альянса Роба Бауэра.

“НАТО должна быть готова к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике”, — заявил он.Бауэр также заявил, что Россия якобы вкладывает большие средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру.

Напомним, что в мае МИД РФ заявлял, что Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики. Но при этом она не недооценивает угрозу милитаризации региона со стороны с НАТО.

горняк

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