НАТО: сотрудничество России и Китая повышает риск конфликта в Арктике
По словам главы военного комитета Роба Бауэра, Москва якобы вкладывает большие средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру
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Активно развивающиеся российско-китайские отношения повышают риск конфликта с НАТО в Арктике. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава военного комитета альянса Роба Бауэра.
“НАТО должна быть готова к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике”, — заявил он.Бауэр также заявил, что Россия якобы вкладывает большие средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру.
Напомним, что в мае МИД РФ заявлял, что Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики. Но при этом она не недооценивает угрозу милитаризации региона со стороны с НАТО.
горняк
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