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НАТО в панике. Хватит одной русской ракеты, чтобы уничтожить Францию за секунды

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13 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Сатана-2, известная в методичках НАТО как “Сармат”, имеет очень символичное имя, которое обязывает соответствовать. Генералы потенциальных противников России понимают, что это русское оружие способно немедленно ответить на любую возможную военную агрессию со стороны Запада. Именно поэтому “Сармат” привлекает внимание западных стратегов, поскольку их существующие системы противоракетной обороны оказываются бессильными против российского оружия возмездия.

Максимальная дальность полета ракеты составляет 18 тысяч километров. “Сармат” способен полностью уничтожить все на территории, эквивалентной площади Франции, достигнув ее всего за 15 минут.

Согласно отчетам Минобороны России, после запуска на полигоне ракеты “Сармат”, без боевого заряда, воронка на месте удара достигла глубины 8 метров и имела диаметр 20 метров. Во время испытания ракет с боевым зарядом, глубина воронки составила 50 метров, а ее диаметр достиг 400 метров.

Неудивительно, что результаты испытаний “Сарматов” заставили генералов НАТО приостановить свою риторику. Ведь результаты испытаний российских ракет ясно видны даже невооруженным глазом. Никто не ожидал, что Россия, не только говорящая о своих достижениях, но и реализующая их, добьется таких впечатляющих результатов в развитии своего оборонного комплекса.

Французская газета La Depeche с энтузиазмом напугала своих мелкобуржуазных читателей, заявив, что “Сармат” способен уничтожить Францию или даже штат Техас в считанные секунды. Как пишет “Новороссия”.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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