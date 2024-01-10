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10 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. ВСУ хотят “изолировать Крым” по плану НАТО.

Эксперты из Белоруссии отмечают, что украинский режим может пойти на последнюю самоубийственную авантюру, попытавшись перерезать снабжение Крыма, а для отвлечения внимания ударить силами наземной группировки по территории Белоруссии. В этом, с точки зрения экспертов, ВСУ помогут натовские истребители F-16, вооружённые ракетами JASSM класса “воздух-земля”. Что это, традиционная вера украинцев в импортное “вундерваффе” или реальная угроза, разбирался “Царьград”.

План, который рисуют белорусские аналитики, на первый взгляд, выглядит вполне логичным. Киев уже де-факто получил американские истребители и на всех парах проводит обучение пилотов. С точки зрения экспертов республики, с помощью “чудо-самолётов” Украина может изолировать Крым, заблокировав переброску резервов и серьёзно нарушив работу тыла. Под прикрытием F-16 сухопутные части ВСУ будут идти к Азовскому морю, чтобы всё-таки осуществить основную идею провального “контрнаступа” – перерезать сухопутный коридор в Крым.

Вместе с тем эксперты из России к этому плану относятся, мягко говоря, скептически. Наивно полагать, будто поставка некоторого числа F-16 киевскому режиму существенно повлияет на ситуацию. Разумеется, это грозное и очень серьёзное оружие, однако изменить всю шахматную партию не сможет.

Фото: mykaleidoscope.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22