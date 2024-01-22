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Научная журналистка Ася Казанцева покинула Россию

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По словам журналистки, ее знакомая адвокат предупредила, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело

Научная журналистка Ася Казанцева покинула Россию

Фото: соцсети Аси Казанцевой

Научная журналистка и писательница Ася Казанцева заявила, что уехала из России в Тбилиси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее социальные сети.

По словам Казанцевой, знакомая адвокат предупредила, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело.

“Мы тут подумали-подумали да и решили, что потусуюсь-ка я действительно пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен”, – добавила она.Также Казанцева назвала причиной отъезда отмену своих лекций и то, что депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал ее домашний адрес. Она подчеркнула, что хочет вернуться в Россию, когда “ветер переменится”, а она снова сможет работать.

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