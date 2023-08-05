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Навальный освободится из колонии в 2050 году, когда ему будет 74 года.

редактор01 mins
Навальный освободится из колонии в 2050 году, когда ему будет 74 года

Отбывать срок он будет в колонии особого режима — это высшаямеранаказания в РФ (туда сажают маньяков, каннибалов и террористов).

В каких условиях будет сидеть Навальный:

— В одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях. Переговариваться с сокамерниками нельзя.

Без права переписки и свиданий в течение первых 10 лет срока.

По территории колонии заключенные перемещаются в согнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников.

— В условиях ограниченных прогулок в закрытом дворике.

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