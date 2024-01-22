«Научная Россия»: ученые ИГН АлтГУ воссоздали костюм денисовского человека

Авторитетное информационной агентство "Научная Россия" опубликовало информацию о том, что ученые Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета совместно с индустриальными партнерами реконструировали образ денисовского человека, или денисовца, – вымершего подвида доисторических людей, фрагментарные материалы которого были найдены в Денисовой пещере Солонешенского района Алтайского края.

В основе проекта, автором которого выступила кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств ИГН АлтГУ Елена Русакович, лежит реконструкция костюма и в целом образа денисовского человека на основании анализа археологических экспонатов и других визуальных источников.

«Данный проект мы реализовывали по заказу нашего индустриального партнера – Общественного фонда по развитию археологического комплекса “Денисова пещера”. Цель этого фонда – сохранение и популяризация исторических и культурных памятников Большого Алтая, а также развитие туристической инфраструктуры Солонешенского района и, в частности, самого археологического комплекса, для которого и было решено реконструировать образ денисовского человека, как один из ярких и показательных визуальных элементов интерактивной части презентационных мероприятий на территории археологического комплекса», – поясняет научный руководитель проекта, заведующий кафедрой искусств ИГН АлтГУ, кандидат искусствоведения, доцент Ирина Черняева .

Реконструированный образ денисовского человека – это эковариант костюма доисторического человека, все элементы которого воссозданы из современных искусственных материалов, заменяющих настоящую кожу и мех, но визуально не отличающихся от них. В результате образ денисовского человека состоит из основного платья; волчьей шкуры; шнурованной обуви; головного убора, украшенного бусинами, ракушками и перьями; нарукавников со шнуровкой; сумки; аксессуаров с имитацией костей и топора.

«Основательный научный подход и нацеленность на концептуальную достоверность при создании исторического костюма – вот те слагаемые, которых нам удалось достичь при реализации проекта. В этом нам помогли наши коллеги: ведущий художник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Анастасия Абдульманова и проректор по научному и инновационному развитию АлтГУ, доктор географических наук Александр Дунец », – уточнила Ирина Валерьевна.

«Институт гуманитарных наук Алтайского госуниверситета ведет активную работу с индустриальными партнерами, реализуя в значительной мере междисциплинарные проекты, ярким примером которых и является реконструкция костюма доисторического денисовского человека. Это показательный пример полноценной командной работы по реализации востребованных региональной властью проектов, – подчеркнула директор ИГН АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Нехвядович . – В прошедшем году мы активно сотрудничали и продолжаем совместную работу с 18 индустриальными партнерами, и их количество ежегодно увеличивается, предоставляя нам возможность разносторонней научно-исследовательской работы в различных направлениях».

Институт гуманитарных наук

Взято отсюда.

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