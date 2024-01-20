Научный студенческий кружок «Цифровые технологии и информационная безопасность» продолжает активную работу

В Алтайском филиале Президентской академии множество различный научных кружков, в которых студенты могут себя реализовать. В их число входит кружок (НСК) «Цифровые технологии и информационная безопасность», функционирующий на базе филиала уже 6 лет. За этот учебный год руководитель НСК, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, к.т.н. Виталий Лопухов провёл четыре плановых заседания, одно внеплановое и два тематических семинара. Он выступил перед участниками с докладами-презентациями по актуальным вопросам использования современных цифровых технологий и методам/средствам защиты информации.

Участники кружка традиционно выступили со своими докладами-презентаций. Они обсудили необходимость безопасно хранить и обрабатывать персональные данные, информационно-аналитические системы, используемые в Казначействе России, возможности эффективного и полезного использования личного кабинета налогоплательщика, нотариальное обеспечение доказательств в цифровых источниках, искусственный интеллект в юридической сфере, государственную автоматизированную систему «Правосудие», как подать документы в электронном виде в суды общей юрисдикции, NFT-токены и многое другое.

На тематическом семинаре по вопросам кибербезопасности участники рассмотрели пользу и возможные угрозы современных цифровых технологий и инструментов, таких как маркетплейсы, гаджеты и электронные устройства, а также различные сервисы. Отдельно рассмотрели методы и средства комплексной защиты информации физического лица и сведений, относящихся к коммерческой тайне.

На тематическом семинаре по теме «Цифровые инструменты повышения эффективности деятельности HR-специалиста по работе с персоналом» обсудили конкретные примеры использования некоторых систем электронного документооборота, digital-решений для оценки, подбора и управления персоналом, повышения мотивации и вовлеченности сотрудников, тестов и опросников.

Руководитель НСК Виталий Лопухов благодарит всех участников кружка за активную работу и проявленный интерес к актуальным вопросам цифровой экономики!

Взято отсюда.

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