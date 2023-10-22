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Наземное вторжение Израиля в сектор Газа будет смертоноснее, чем «сущий ад»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Журналист Роберт Каплан из издания Insider спрогнозировал результат вторжения Израиля в Газу: всё закончится многочисленными жертвами среди израильских военных и особенно среди мирных жителей. Пишет Русская Весна.

«Исходя из того, что мне пришлось пережить в Эль-Фаллудже, я понимаю, что поскольку мы имеем дело с закаленными — и, как мы знаем, хорошо обученными и дисциплинированными противниками, — это не может быть ничем иным, нежели хаосом», — заявил Роберт Каплан в подкасте Hub Dialogues. 

Он вспомнил операцию под кодовым названием «Бдительная решимость», которая также известна как Первая битва за Эль-Фаллуджу.

Во время операции при нападении на очаг повстанческого движения погибли 27 американских военнослужащих, порядка 600 иракских мирных жителей и 200 повстанцев. 

По словам Каплана, во время событий в Эль-Фаллудже у гражданского населения не было возможности не попасть под удар. Эксперт полагает, что и в случае с Газой жертв среди мирных граждан не удастся избежать.

«Учитывайте тот факт, что Эль-Фаллуджа в то время была гораздо менее густонаселенной, чем сейчас сектор Газа. Там не было подземных туннелей или чего-то подобного, — указал он. — Это не было похоже на многоквартирные дома, расположенные рядом друг с другом, которые есть в Газе. Я не понимаю, как это можно сделать»


Фото: Русская Весна

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