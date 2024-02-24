Назначен временный руководитель Верховного суда РФ

Петр Серков будет занимать пост, пока не найдут нового председателя

Петр Серков / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Руководить Верховным судом России временно будет первый зампред суда Петр Серков, пишет РИА Новости.

Как сказали изданию в ВС РФ, он будет исполнять обязанности председателя до назначения нового руководителя.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявит конкурс на вакансию в ближайшее время.

24 февраля стало известно о смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который возглавлял его с 1991 года.

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