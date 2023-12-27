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Назначение главы Волчихинского района отложили на 2024 год

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Назначение главы Волчихинского района отложили на 2024 год

Кресло. Депутат. Чиновник Фото: pexels.com

Провести отбор собирались в период с 25 сентября по 1 декабря, но перенесли на начало следующего года. Якобы из-за долгой проверки документов

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Волчихинского района перенесли на 2024 год, рассказал “Банкфаксу” спикер местного райсовета Евгений Бауэр.

Причиной изменения планов, по его словам, стали задержки с проверкой документов соискателей. Предполагается, что конкурс пройдет в конце января – начале февраля 2024 года. Спикер заверил, что конкурсная комиссия сразу назначит дату, как только документы пройдут проверку.

В то же время источники полагают, что проверка документов уже завершилась, но в биографии одного из кандидатов всплыли подозрительные факты. Какие именно – неизвестно.

Взято отсюда

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