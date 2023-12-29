Назван идеальный вариант завтрака при похмелье

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28 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. После вечеринки с алкоголем нужно с большей заботой отнестись к своему организму. Еда утром должна помочь восстановиться.

Как отметила диетолог Кара Шоу, желательно, чтобы завтрак повысил уровень сахара в крови и улучшил состояние печени.

По словам Шоу, утром лучше включить в рацион три яйца, половину стакана грибов, немного авокадо, жареных помидоров. Отлично дополнит такой завтрак оливковое масло и кусочек сыра фета.

Доктор подчеркнула, что такой набор продуктов обеспечит организм важными компонентами: белками, жирами, витаминами Е и В.

Кроме этого, названные продукты улучшают состояние печени, помогают выводить из организма спиртное.

Специалист по питанию добавила, что с завтраком в таком состоянии затягивать нельзя. Съесть его нужно в течение 90 минут после пробуждения. Передают Белновости.

Фото: fullpicture.ru

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Автор: vizitka01

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