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Назван идеальный завтрак при похмелье

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Главная задача такого приема пищи — повысить уровень сахара в крови и помочь печени восстановиться

Назван идеальный завтрак при похмелье

Фото: unsplash.com

Диетолог Кара Шоу назвала вариант идеального завтрака при похмелье, сообщает Metro.

Отличным выбором будет комбинация из трех яиц, половины стакана грибов, половинки авокадо, куска сыра фета, горсти жареных помидоров и капли оливкового масла.

Все это обеспечит организм белками, жирами, витаминами групп Е и В, повысит уровень сахара в крови и поможет печени восстановиться.

Для максимального эффекта лучше всего съесть такой завтрак в течение 90 минут после пробуждения.

Ранее эндокринолог и диетолог клиники “Антуриум” Юлия Веретенникова рассказала, как правильно питаться в новогоднюю ночь и почему диеты не помогут.

новости Локтевский

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