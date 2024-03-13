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Назван популярный в России продукт, который может вызывать рак

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Назван популярный в России продукт, который может вызывать рак

Растительное масло Фото: congerdesign с сайта Pixabay

Некоторые растительные масла могут содержать в себе опасные кислоты. Однако к этому числу не относятся оливковое и льняное масла

Жирные кислоты, содержащиеся в пальмовом масле, могут менять геном раковых клеток. Они способствуют быстрому распространению метастаз у людей, у которых уже диагностированы злокачественные образования, сообщает “Царьград”.

На сегодняшний день пальмовое масло активно применяется для производства многих продуктов в России. Так, оно содержится в промышленных полуфабрикатах, сладостях и хлебобулочных изделиях.

Результаты исследований опубликовали испанские и американские ученые в журнале Nature. Подобные кислоты, вроде пальмитиновой кислоты, содержатся не только в пальмовом, но и в некоторых других растительных маслах. Они являются важным строительным материалом для клеток, при этом раковые клетки не исключение.

Согласно результатам эксперимента, проведенного учеными в Барселоне на мышах, пальмовая кислота не влияет на образование опухоли. Но при этом она способствует развитию метастазов рака в полости рта и на коже. Они продолжили давать метастазы даже после того, как пальмовое масло убрали из рациона грызунов.

Уточняется, что такая “память” вызвана способностью раковых клеток образовывать нейронную сеть вокруг опухоли. Это облегчает их коммуникацию и распространение в окружающих тканях.

Ранее сообщалось, что американский телеканал CNN перечислил смертельно опасные блюда в мировой кухне. В стоп-лист дегустации занесли такие закуски и основные блюда, как тайский салат “сом там”, американские крылья “баффало”, индонезийская говядина в соусе “ренданг” и некоторую другую острую еду.

Взято отсюда

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