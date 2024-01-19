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Назван самый подешевевший в России продукт

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По данным Росстата, за 2023 год в стране подешевел каждый десятый товар

Назван самый подешевевший в России продукт

Фото: unsplash.com

Гречка за 2023 год подешевела в России на 18,8% и стала лидером по этому показателю, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

В пятерку самых подешевевших продуктов и товаров также вошли:

  • картошка (-15,8%);
  • овсянка (-9,6%);
  • градусник (-7,2%);
  • телевизор (-6,4%).

“В целом каждый десятый товар, цены на которые отслеживает Росстат, подешевел за прошлый год, хотя стоимость около половины из них уменьшилась менее чем на 1%. В то же время почти две трети товаров, наблюдаемых ведомством, за 2023 год подорожали меньше официальной инфляции в 7,4%”, – отмечает агентство.

Накануне в Минсельхозе сообщили о снижении цен на яйца на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории, а также спрогнозировали сохранение этого тренда.

город Горняк

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