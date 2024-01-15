Назван способ, как Украина может получить 300 млрд долларов вместо активов РФ

Reuters предложило разместить Киеву репарационные облигации

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Украина могла бы получить 300 миллиардов долларов вместо замороженных на Западе российских активов, выпуская репарационные облигации. Как сообщает телеканал “360”, такой способ в своей статье назвало агентство Reuters.

По мнению авторов, Киев мог бы продавать облигации, которые бы обеспечивались будущими исками к Москве о возмещении ущерба. Такой механизм может быть запасным планом, поскольку поможет обойти проблемы, возникающие при прямой передаче российских активов Украине.

Приобретать ценные бумаги могут западные правительства. Они окупятся, если Россия компенсирует ущерб Украине. Поскольку Россия, скорее всего, не станет добровольно выплачивать средства, то наиболее вероятным источником возмещения будут замороженные активы.

Однако агентство признает, что такие активы являются крайне рискованными. По этой причине покупатели могут попросить большую скидку и Украина не получит “ничего похожего на полные 300 млрд долларов”.

Горняк22



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