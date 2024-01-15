реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Назван способ, как Украина может получить 300 млрд долларов вместо активов РФ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Reuters предложило разместить Киеву репарационные облигации

Назван способ, как Украина может получить 300 млрд долларов вместо активов РФ

Фото: unsplash.com

Украина могла бы получить 300 миллиардов долларов вместо замороженных на Западе российских активов, выпуская репарационные облигации. Как сообщает телеканал “360”, такой способ в своей статье назвало агентство Reuters.

По мнению авторов, Киев мог бы продавать облигации, которые бы обеспечивались будущими исками к Москве о возмещении ущерба. Такой механизм может быть запасным планом, поскольку поможет обойти проблемы, возникающие при прямой передаче российских активов Украине.

Приобретать ценные бумаги могут западные правительства. Они окупятся, если Россия компенсирует ущерб Украине. Поскольку Россия, скорее всего, не станет добровольно выплачивать средства, то наиболее вероятным источником возмещения будут замороженные активы.

Однако агентство признает, что такие активы являются крайне рискованными. По этой причине покупатели могут попросить большую скидку и Украина не получит “ничего похожего на полные 300 млрд долларов”.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Откройтесь миру. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 14 января

15.01.2024

 Происшествия

В Сибири собаку-поводыря убило током в троллейбусе

15.01.2024

 Происшествия

16 человек спасли сотрудники МЧС из задымленной многоэтажки в Барнауле

15.01.2024

 Происшествия

“Днище и проститутка”. Волочкова ответила Джигурде за “слив” их пьяного танца

15.01.2024

 Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в доме на Партизанской в Барнауле из-за трещин

15.01.2024

 Происшествия

Франк побывал на площадке разрушающегося дома в центре Барнаула

15.01.2024

 Новости Рубцовск

Главе Рубцовска пришлось объясняться перед горожанами за поездку в Москву

15.01.2024

 Интересное

Джигурда и Волочкова оскандалились из-за откровенного видео со стянутыми штанами

15.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, где и когда они могут сдать старую новогоднюю ель

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске