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Назван срок возможного конфликта между Россией и НАТО

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Назван срок возможного конфликта между Россией и НАТО

НАТО Фото: rutube.ru

В Европе уже говорили о вероятных угрозах со стороны России. В декабре утверждалось, что Москва может быть опасна для Балтии, Грузии и Молдовы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что Европе и НАТО нужно готовиться к конфликту с Россией. Она заявила, что Москва может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса через 3–5 лет, сообщает РБК.

Кая Каллас ссылалась на отчет Службы внешней разведки Эстонии. Политик отметила, что Россия рассматривает балтийские страны якобы как наиболее уязвимую часть блока и может предпринять враждебные действия в их отношении.

Премьер предложила НАТО принять стратегию сдерживания России в стиле холодной войны. Она также учла, что альянс может столкнуться с нехваткой вооружений и сложностью быстрого развертывания большого количества войск на линии фронта.

При этом президент России Владимир Путин исключал конфликт с НАТО, отмечая, что воевать со странами альянса нет никакого интереса.

Взято отсюда

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