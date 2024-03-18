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Названа дата окончательного подведения итогов выборов президента России

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Названа дата окончательного подведения итогов выборов президента России

Выборы. Голосование Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Впервые в новейшей истории России явка составила 77,44%. Почти все протоколы уже внесены в государственную систему “Выборы”

Итоги выборов президента РФ официально подведут 21 марта. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает MK.ru.

По словам Памфиловой, сейчас практически все избирательные участки завершили свою работу. Уже 99,74% протоколов были введены в Государственную автоматизированную систему “Выборы”.

Глава ЦИК отметила, что явка составила рекордные 77,44%.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 98,02% бюллетеней Владимир Путин набрал 87,34% голосов. У Николая Харитонова – 4,30%, у Владислава Даванкова – 3,80%, у Леонида Слуцкого – 3,17% голосов.

Взято отсюда

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