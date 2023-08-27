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Названа дата прощания с Глебом Панфиловым

ГОРНЯК2201 mins

Режиссера похоронят рядом с супругой Инной Чуриковой

Фото: pxhere.com

Церемония прощания с Глебом Панфиловым состоится 30 августа. Об этом рассказал директор театра “Ленком Марка Захарова” Марк Варшавер.

В интервью ТАСС он добавил, что место прощания с режиссером пока не определено.

Варшавер рассказал, что Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой Инной Чуриковой. 

О смерти Глеба Панфилова стало известно в ночь на 27 августа. Предварительно, причиной смерти стал повторный инсульт.

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