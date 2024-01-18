Евгений Пригожин Фото: кадр видео t.me/concordgroup_official

Спустя полгода после катастрофы с самолетом Пригожина слухи вокруг его смерти не утихают. Многие люди предполагают, что в его гибели не все так просто

В Сети не утихают слухи о том, что гибель главы ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина – фейк. Многие продолжают верить, что он жив даже после официальных заявлений о его смерти. Так, была названа загадочная дата – 25 января. В этот день, согласно слухам, произойдет что-то, связанное с Пригожиным, сообщает “Царьград”.

Слух о том, что в январе произойдет что-то сенсационное, пошел из некоторых постов в соцсетях, а после появился в СМИ.

Взято отсюда