реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Названа причина отмены запуска “Союза МС-25”

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Названа причина отмены запуска "Союза МС-25"

Экипаж перенес нештатную ситуацию профессионально. Новый запуск состоится в субботу, 23 марта

Причиной отмены пуска ракеты-носителя “Союз-2.1а” с пилотируемым космическим аппаратом “Союз МС-25” стала просадка напряжения химического источника тока. Как сообщает ТАСС , об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Причина – просадка напряжения химического источника тока“, – сказал он.По его словам, экипаж перенес нештатную ситуацию профессионально. Новый запуск состоится в субботу, 23 марта, в 15:36.

С Байконура должна была стартовать к МКС ракета-носитель “Союз-2.1а” с космическим кораблем “Союз МС-25” и экипажем 21-й экспедиции посещения МКС, в который вошла первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская.

Старт был запланирован на 16:21:19 по московскому времени (20:21 по Барнаулу). Для наблюдения и запуска ракеты с Байконура небо должно было быть чистым, особенно горизонт на западе – юго-западе.

Фото: “Роскосмос”

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости района алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод

Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре…

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото Украинские войска в 21.15 мск…

При обстреле в Грайвороне погибла сотрудница социального учреждения

Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото В Грайвороне Белгородской области…

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника

Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото Украинские войска в 22.25…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp