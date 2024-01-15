Названа причина смерти 38-летнего каскадера Захаренкова

Его проблему со здоровьем не удалось установить вовремя
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Причиной смерти актера и каскадера Александра Захаренкова стал инсульт. Об этом рассказал “Известиям” президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков.
“Да, Захаренков умер, у него был инсульт”, – сказал Иншаков.
Знакомые каскадера добавили, что распознать проблему вовремя не удалось, что привело к отеку мозга.
Ранее сообщалось, что Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет. Он участвовал в создании таких проектов как “Спасти императора”, “Псевдоним “Албанец””, “СОБР”, “Геймеры”, “Балканский рубеж”, “Фантом”, “Марго. Огненный крест”, “Боец. Рождение легенды”.
новости горняк
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