Названа причина смерти 38-летнего каскадера Захаренкова

Его проблему со здоровьем не удалось установить вовремя

Фото: pxhere.com

Причиной смерти актера и каскадера Александра Захаренкова стал инсульт. Об этом рассказал “Известиям” президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков.

“Да, Захаренков умер, у него был инсульт”, – сказал Иншаков.

Знакомые каскадера добавили, что распознать проблему вовремя не удалось, что привело к отеку мозга.

Ранее сообщалось, что Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет. Он участвовал в создании таких проектов как “Спасти императора”, “Псевдоним “Албанец””, “СОБР”, “Геймеры”, “Балканский рубеж”, “Фантом”, “Марго. Огненный крест”, “Боец. Рождение легенды”.

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