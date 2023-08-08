ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Вице-премьер Денис Мантуров может посетить Алтайский край на этой неделе
Новости Алтай
“Пришли стопы”. Костомаров опубликовал видео с новыми протезами для ног
Новости Алтай
Жители 92 барнаульских домов на сутки останутся без горячей воды
Новости Алтай
Томенко: вопрос о создании ОЭЗ на территории “Белокурихи Горной” прорабатывается
Новости Алтай
Умер переводчик и ведущий Леонид Володарский
Новости Алтай
Пожилой сибиряк нашел снаряд от РСЗО “Град”, когда работал в поле на тракторе

Коллекция категорий

Бизнес67 News
Здоровье95 News
Новости Алтай364 News
Новости Горняк77 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления68 News
Политика96 News
Спорт98 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Названа причина смерти Леонида Володарского

редактор01 mins

В субботу, 5 августа, переводчику стало плохо и близкие вызвали ему скорую

Фото: unsplash.com

Стала известна предварительная причина смерти Леонида Володарского. Как сообщает Telegram-канал Mash, переводчик мог умереть от сердечной недостаточности.

В субботу, 5 августа, Володарскому стало плохо и близкие вызвали ему скорую. Врачи приняли решение госпитализировать его. Медики диагностировали затруднение дыхания из-за заболевания сердца и сосудов. Накануне переводчик умер.

Напомним, что о смерти Леонида Володарского стало известно во вторник, 8 августа. Прощание с переводчиком и ведущим пройдет 11 августа в 11:00 мск в зале ЦКБ № 1 Управления делами президента.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика