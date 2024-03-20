Названа причина смерти спортивного комментатора Василия Уткина

Уткину поплохело в его квартире на Фрунзенской набережной около 14 часов

Фото: 24smi.org / Василий Уткин

Предварительная причина смерти спортивного комментатора Василия Уткина — тромбоэмболия легочных артерий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уткину поплохело в его квартире на Фрунзенской набережной около 14 часов. Спортивного комментатора экстренно госпитализировали в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова в 16:19. Медики поставили диагноз — лёгочная эмболия. Реанимировать мужчину не удалось.

Проблемы со здоровьем у журналиста могли быть также из-за большого веса — порядка 200 кг.

Напомним, что Уткину было 52 года. Журналист получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и “НТВ-Плюс”.

город Горняк



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