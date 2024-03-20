реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Названа причина смерти спортивного комментатора Василия Уткина

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Уткину поплохело в его квартире на Фрунзенской набережной около 14 часов

Названа причина смерти спортивного комментатора Василия Уткина

Фото: 24smi.org / Василий Уткин

Предварительная причина смерти спортивного комментатора Василия Уткина — тромбоэмболия легочных артерий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уткину поплохело в его квартире на Фрунзенской набережной около 14 часов. Спортивного комментатора экстренно госпитализировали в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова в 16:19. Медики поставили диагноз — лёгочная эмболия. Реанимировать мужчину не удалось.

Проблемы со здоровьем у журналиста могли быть также из-за большого веса — порядка 200 кг.

Напомним, что Уткину было 52 года. Журналист получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и “НТВ-Плюс”.

город Горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Алтайском крае за 5 млн рублей продают Land…

По словам продавца, пробег внедорожника составляет 245 тысяч км. При…

Ребенок играл в телефон: в Бийске произошел пожар в…

Пожар в Бийске Фото: Инцидент Бийск Оказалось, что ребенок играл…

Что ни в коем случае нельзя делать на Павла…

Капель. Сосульки. Весна. Фото: pixabay.com Согласно поверьям, на Павла Капельника…

Что такое весеннее равноденствие 2024 и в чем космическая…

Снег. Трава. Весна. Оттепель Фото: liliy2025 с сайта Pixabay Весеннее…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp