Названа разница в доходах богатейших и беднейших россиян

Разница между богатыми и бедными в стране сокращается

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Разница между доходами богатейших и беднейших жителей России сократилась до девяти раз, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Данные за 2022 год Росстат подвел в конце декабря 2023 года. Выяснилось, что разница составила 9,1 раза. При этом в 2021 году аналогичное соотношение составляло 10,3 раза. Таким образом, разница между богатыми и бедными в стране сокращается.

“В 2022 году 10% наиболее обеспеченных россиян (с самыми высокими денежными доходами) имели в среднем 101,2 тыс. рублей дохода в месяц, в то время как у 10% жителей страны с самыми низкими доходами этот показатель составлял 11,1 тыс. рублей”, – уточняет издание.

По данным Росстата, богатейшие семьи получают от предпринимательства в десять раз больше доходов, чем беднейшие: в среднем около 23 тыс. рублей в месяц против 2,2 тыс.

новости Алтайский



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