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Названа стоимость блинов в Госдуме и добавок к ним на Масленицу

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Блины с начинкой весят 150 граммов, их стоимость – от 170 до 300 рублей

Названа стоимость блинов в Госдуме и добавок к ним на Масленицу

В столовой Госдумы началась Масленица, в ходе которой депутаты смогут полакомиться разными блинами с различными добавками от Кремлевского комбината питания, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Блины с начинкой весят 150 граммов, их стоимость от 170 до 300 рублей в зависимости от начинки. Самый дорогой – блинчик со слабосоленым лососем и крем-чизом.

За 190 рублей предлагают блинчик с жульеном с курицей и грибами, а также с ветчиной и сыром. За 170 рублей можно полакомиться блинчиком с грушей и имбирем, с карамелизированным бананом и корицей. Классический блин весом 90 граммов продают за 60 рублей.

Также можно купить добавки. Например, 15 граммов красной икры за 110 рублей, 25 граммов лосося слабосоленого за 130 рублей, 20 граммов сметаны за 15 рублей, 10 граммов сливочного масла за 10 рублей, 30 граммов молока сгущенного за 50 рублей, 30 граммов варенья вишневого за 30 рублей или 30 граммов ягодного микса за 30 рублей.

Кстати, если покупать красную икру и слабосоленого лосося добавками, то 1 кг икры обойдется в 7,3 тыс. рублей, а лосося – в 5,2 тыс. рублей.

город Горняк

Источник

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