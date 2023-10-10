Москвич 6 Фото: moskvich-auto.ru

Завод “Москвич” выпустил новый городской седан. У автомобиля турбированный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью от 136 лошадиных сил

Цена нового отечественного седана “Москвич 6” – от 2,336 млн рублей. Об этом говорится на сайте автопроизводителя.

На старте продаж автомобиль будет представлен в двух комплектациях: “Комфорт” и “Бизнес”.

Согласно характеристикам “Москвич” оснащен люком с электроприводом, автоматическим складыванием зеркал заднего вида, датчиком дождя, импульсными электростеклоподъемниками и др.

Кузов выполнен в пяти разных цветовых решениях.

Ранее сообщалось, что легковые автомобили в России могут подорожать на 10–20% до конца этого года.

Источник

горняк

горняк онлайн