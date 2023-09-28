28.09.2023

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Названа возможная причина сильнейшего взрыва в Ташкенте

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Взрыв на складе в Ташкенте Фото: vk.com/tashkentuzb1

Взрывная волна ощущалась в 30 км от эпицентра взрыва. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, однако их количество не уточняется

В Ташкенте ночью 28 сентября произошел взрыв на промышленном складе в районе аэропорта – в него попала молния. В результате инцидента начался пожар, есть пострадавшие, сообщают “Известия”.

Пожар вспыхнул в 02:42. Взрывная волна ощущалась даже в 30 км от эпицентра. Пострадавшие не получили серьезных травм, их доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, а также в его филиал в Ташкентской области. Людям оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Ираке при пожаре на свадьбе погибли и пострадали более 450 человек. Предварительно, возгорание началось из-за запуска фейерверков в закрытом помещении.

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