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В России Первомай стал традиционным праздником, который принято отмечать в кругу семьи. В этом году россиян ждут сразу четыре выходных

Следующие выходные ждут россиян в конце апреля. Продлятся они четыре дня – с 28 апреля по 1 мая, сообщает РИА Новости.

Субботний выходной 27 апреля решили перенести на 29 апреля, а выходной 30-го числа перенесли со 2 ноября.

Выходные россиян ждут в связи с празднованием Первомая. Это праздник, который посвящен труду и весне, и сейчас он стал традиционным выходным. В эти дни в городах проводят концерты, автопробеги и шествия.

Взято отсюда