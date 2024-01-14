Названы экзотические направления международных посылок жителей Алтайского края

По итогам 2023 года в число самых экзотических направлений, куда жители края отправляли посылки, вошли 25 стран

Почта России назвала самые экзотические международные направления, куда жители Алтайского края в 2023 году отправляли посылки. По итогам года в число таких направлений вошли 25 стран, сообщает отделение Почты России в Алтайском крае.

Рейтинг самых редких возглавляют 17 международных направлений, куда жители края в течение года отправили лишь по одной посылке. Среди них, например, Лаос, Пуэрто-Рико, Макао. Самые легкие отправления из этой категории (от 56 до 83 г) улетели в Кувейт, Ливан и Хорватию. Самые тяжелые посылки отправились в Алжир, Люксембург и на Сейшелы (5, 3 и 2 кг соответственно).

Замыкают рейтинг Иран, Чили и Аргентина. По этим направлениям из Алтайского края ушло по три посылки. Их весовой диапазон колебался от 7 до 16 кг.

В целом Почта России доставляет международные посылки в адрес более 130 государств.

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