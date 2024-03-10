реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Названы факторы, увеличивающие риск смерти у женщин

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Исследователи выделили два пункта

Названы факторы, увеличивающие риск смерти у женщин

Весы и метр / Фото: pxhere.com/ru/photo/949771

Специалисты нашли два фактора, увеличивающие риск смерти у женщин. Об этом сообщает журнал Plos One.

Первым фактором стал ВПЧ (вирус папилломы человека), а вторым – лишний вес. У пациенток с ВПЧ риск преждевременной смерти был выше в 2,6 раза, чем у тех, кто не заражен им.

Также отмечается, что лишний вес стал причиной повышения риска заболевания ВПЧ. Однако это теории, потому что человек-вирус имеет больше 200 видов и многие из них не опасные.

Отмечается, что женщины с лишним весом испытывают повышенное давление, болеют диабетом и сердечно-сосудистыми отклонениями. Это влияет на качество и продолжительность жизни.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Пропавший подросток и коммунальная авария в Барнауле. Что произошло в Алтайском крае 10 марта

Пропавший подросток и коммунальная авария в Барнауле. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда…

Altapress.ru придумал, чем заняться на неделе так, чтобы было нескучно…

В Алтайском крае к юбилею Германа Титова издадут его легендарную повесть

В Алтайском крае к юбилею Германа Титова издадут его…

Планета Земля Фото: unsplash.com Идею воплотят в жизнь в рамках…

В Барнауле разгулявшийся ветер сдувает профнастил с крыши

В Барнауле разгулявшийся ветер сдувает профнастил с крыши

Листы сдуло с крыши Фото: "Инцидент Барнаул" С одного из…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp