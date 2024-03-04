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Названы группы крови самых красивых людей на земле

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04 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Западные исследователи провели обширное исследование, в результате которого была определена группа крови, чьи обладатели являются самыми привлекательными среди всех людей. Пишет Южный Федеральный.

Выводы экспертов были представлены на страницах онлайн журнала “PlanetToday”. В материале отмечается, что группа крови не только способна влиять на интеллектуальные данные человека, но и на его внешность.

Так, согласно их данным, люди с первой группой крови обладают особой притягательностью. Ученые утверждают, что они являются настоящими магнитами для противоположного пола. Первая группа крови придает людям особый шарм и повышенную сексуальность.

Люди со второй группой крови также обладают необычайной харизмой и талантом. При этом они остаются работоспособными, что делает их привлекательными в глазах других людей. Аналогичные черты характера также присущи людям с третьей группой крови.

Что же касается “владельцев” четвертой группы крови, ученые относят их к романтикам, но особенным образом. Эти люди способны проявлять нежность и заботу, однако часто остаются хладнокровными, трудолюбивыми и сосредоточенными на других сферах жизни.

Фото: dzen.ru

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Автор: glavred

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