Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Выборы президента Российской Федерации состоятся 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец

В Алтайском крае доверенными лицами Владимира Путина на предстоящих президентских выборах стали четыре человека, сообщает Telegram-канал “Ленина, 59”.

Так, в список вошли начальник краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова, руководитель алтайского штаба “Российских студенческих отрядов” Маргарита Барсукова, актриса, солистка Алтайского музыкального театра Виктория Гальцева и руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями “Журавлики” Ирина Яковенко.

Главная задача доверенного лица кандидата в президенты – осуществление агитационной деятельности. Доверенных лиц назначает политическая партия, выдвинувшей кандидата в президенты или же он сам. Все они должны быть зарегистрированы в ЦИК.

Отметим, что по закону кандидат в президенты может назначить до 600 доверенных лиц.

Взято отсюда