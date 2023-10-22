22.10.2023

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Названы лучшие способы накачать пресс

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Перед началом новой программы тренировок следует проконсультироваться с тренером или врачом

Фото: unsplash.com

Журналисты Vesti.kz назвали лучшие способы накачать пресс. В материале отмечается, что для укрепления мышц достаточно 2-3 тренировки в неделю, а вот “кубики” на животе появятся лишь при ежедневных тренировках.

В процессе важна регуляроность, разнообразие упражнений, соблюдение правильности техники. Кроме того, требуется сбалансированный рацион, поскольку здоровое питание играет ключевую роль в снижении процента жира на животе.

Следует включать различные упражнения для пресса и менять интенсивность тренировок. При этом в случае чрезмерной усталости или боли нужно прервать процесс.

В публикации подчеркнули, что перед началом новой программы тренировок следует проконсультироваться с тренером или врачом, особенно если у человека есть медицинские проблемы или ограничения. Кроме того, рекомендуется обращаться к инструктору, который поставит технику выполнения упражнений.

горняк

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