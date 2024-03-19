Машина. Автомобиль Фото: pixabay.com
За февраль больше всего денег россияне потратили на марки Geely, Haval и Lada. При этом оборот с продажи легковушек в России за месяц вырос почти на 100 млрд рублей
Россияне потратили 328 млрд рублей за месяц на автомобили. Самыми популярными стали китайские марки, сообщает “Автостат Инфо”.
Так, 69% всей суммы россияне потратили на “китайцев”, а на российские марки пришлось только 12%.
Лидеры по выручке среди авто:
- Geely Monjaro – продано 4814 единицы, 226,6 млрд рублей;
- Haval Jolion – 5146 единиц, 12,04 млрд рублей;
- Lada Granta – 13,3 тысячи единиц, 12,88 млрд рублей;
Следом за этим топ-3 разместились LiXiang L9, Lada Vesta, Voyah Free, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro Max и Chery Tiggo 7 Pro.
Напомним, в России с 1 апреля начнут действовать новые механизмы таможни для автомобилей, которые ввезены из стран ЕАЭС посредством взимания утильсбора по сложной формуле. Это может увеличить стоимость ввозимых по параллельному импорту машин.
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