Названы подробности ДТП со столбом на улице Антона Петрова в Барнауле

ДТП в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул

Иномарка, которая столкнулась со столбом, оказалась сильно покорежена. Однако водителю не потребовалась госпитализация

В аварии на улице Антона Петрова 1 октября пострадал один человек, сообщает Госавтоинспекция по городу.

ДТП случилось в 13.35 в районе дома на улице Антона Петрова, 221Д/1.

Предварительно известно, что 47-летняя женщина-водитель на автомобиле Kia Picanto при повороте направо заблаговременно не заняла крайнее правое положение и столкнулась с автомобилем Subaru Legacy. От удара Kia отбросило на электроопору.

В результате ДТП водителю Kia оказали помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.

Ранее сообщалось, что ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как после столкновения один из автомобилей отлетел в столб, затем он упал на машину сверху.

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