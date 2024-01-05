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Названы подробности жесткого ДТП в Зональном районе

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Названы подробности жесткого ДТП в Зональном районе

ДТП в Зональном районе Фото: Инцидент Бийск

Иномарка в результате аварии оказалась сильно смята: больше всего у нее пострадала боковая часть. Двоих человек из авто увезли в больницу

Авария произошла в 10.45 на 319 км автодороги Р-256 “Чуйский тракт” в Зональном районе, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Предварительно известно, что 59-летний водитель Toyota Corolla ехал со стороны Бийска в направлении Барнаула. При этом он не выбрал безопасную скорость, автомобиль занесло на встречку, где он столкнулся с ГАЗ-2790, за рулем которого сидел 45-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и ее пассажир – 51-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу. Водитель ГАЗа также получили травмы, ему оказали медпомощь, однако госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка и выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что авария произошла в районе поворота на Плешково, где в 2005 году погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.

Взято отсюда

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