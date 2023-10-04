04.10.2023

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Названы подробности о подозреваемом в зверском убийстве жительницы Барнаула

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Во время следственных действий мужчина вел себя неадекватно, пытаясь сделать вид, что он не вменяемый, и ему требуется лечение, а не лишение свободы

43-летний мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Барнаула, заявил, что после расправы отрезал грудь женщины и выбросил ее в реку, чтобы “она уплыла и не досталась никому”, сообщает телеграм-канал Shot.

Во время следственных действий мужчина вел себя неадекватно, якобы чтобы вместо тюрьмы попасть на лечение в психиатрическую клинику.

Однако, по словам следователей, признаков помутнения рассудка у подозреваемого нет. Это должна подтвердить экспертиза.

По версии следствия, днем 30 сентября мужчина встретился со знакомой и предложил ей выпить алкоголь в одном из заброшенных домов. Во время беседы он узнал, что у спутницы появился новый возлюбленный. Движимый чувством ревности, горожанин сдавил шею собутыльницы и стал душить ее. После того как она перестала подавать признаки жизни, злоумышленник решил поглумиться над ее телом, затем сбросил его в подвал и скрылся с места преступления.

Страшную находку обнаружили подростки, которые играли в заброшенном доме. Они сообщили об этом в полицию.

Спустя сутки правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался барнаулец, который ранее был судим за убийство. Теперь ему грозит серьезный срок.

Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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