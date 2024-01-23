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Названы претенденты на 96-ю премию “Оскар”

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Больше всего номинаций получила картина Кристофера Нолана “Оппенгеймер” — фильм претендует сразу на 13 наград

Названы претенденты на 96-ю премию "Оскар"

Статуэтка премии “Оскар” / Фото: unsplash.com

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 96-ю премию “Оскар”. Имена кандидатов назвали в ходе трансляции на YouTube-канале премии.

В главной категории премии, “Лучший фильм”, оказались следующие картины:

  • “Американское чтиво”;
  • “Анатомия падения”;
  • “Барби”;
  • “Оставленные”;
  • “Убийцы цветочной луны”;
  • “Маэстро”;
  • “Оппенгеймер”;
  • “Прошлые жизни”;
  • “Бедные-несчастные”;
  • “Зона интересов”.

В целом больше всего номинаций получила картина Кристофера Нолана “Оппенгеймер” – фильм претендует сразу на 13 наград. “Бедные-несчастные” получила 11 номинаций, а “Убийцы цветочной луны” – 10.

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