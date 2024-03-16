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Названы причины полного облысения

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16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В последние годы было доказано, что микробиом кишечника играет важную роль в поддержании здоровья человека. Ученые постоянно доказывают полезное и вредное влияние определенных кишечных бактерий на различные сферы нашей жизни.Так, теперь обнаружена бактерия, ответственная за облысение, пишет Med.Zdrav.Info.

Как сообщает International Journal of Dermatology, исследование провели специалисты из дерматологической больницы Ханчжоу Чжэцзян ского медицинского университета в Китае.Они проанализировали статистику исследовательских консорциумов MyBioGen и FinnGen, а также наборы данных о микробиоте кишечника и местном облысении у испытуемых.

Ученые использовали методы менделеевской рандомизации математического анализа, чтобы убедиться,что ассоциация была зафиксирована.

Алопеция в настоящее время считается аутоиммунным заболеванием. Алопеция проявляется выпадением волос и бороды с последующим исчезновением волос на всей голове. Исследования показали, что облысение провоцируют микроорганизмы, такие как  Ruminococcaceae UCG-003, растущие в кишечнике.

Другие факторы, такие как стресс, генетическая предрасположенность и серьезные хронические заболевания,также могут спровоцировать облысение. Однако, выявив бактерии, вызывающие облысение, медицина сможет лечить эту проблему, контролируя микробиом кишечника.

Фото: ru.freepik.com/ cookie_studio

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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