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Названы признаки, что со сладким пора заканчивать

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11 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Сахар попадая в организм, способствует выделению нейромедиатора дофамина – важной составляющей системы вознаграждения. Он дает ощущение, что все хорошо, организм доволен, а ты молодец. Сладкое так притягательно, что может вызывать полноценную зависимость. А избыток сахара в организме приводит к проблемам со здоровьем.

Какие признаки указывают на то, что в вашем организме присутствует избыток сахара? Первым делом, переедание сладкого вызывает постоянные высыпания на коже. Усталость на протяжении дня также будет звоночком.

Сахар – прекрасная пища для бактерий. Да, они тоже любят сладенькое. А если еще и гигиена страдает, то получается отличная среда для появления кариеса.

Много сахара может спровоцировать и высокие цифры артериального давления, как пишет “Сибкрай”.

Фото: klike.net

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Автор: vizitka01

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