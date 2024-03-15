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Названы продукты, которые вызывают мигрень

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В список вошли колбаса, сосиски и даже некоторые фрукты

Названы продукты, которые вызывают мигрень

Сосики на мангале / Фото: pxhere.com

Врач-невролог Анастасия Тарасова перечислила продукты, которые вызывают мигрень. Ее слова приводит “Газета.ру”.

В первую очередь специалист выделила бекон, сосиски, колбасы и ветчину – эти продукты, по ее информации, провоцируют головную боль чаще всего.

Также мигрень могут вызвать продукты с тирамином в составе. Это соединение, которое приводит к избирательному сужению мозговых сосудов с последующим их повторным расширением, то есть к пульсирующей головной боли. Тирамин содержит огромное количество продуктов: выдержанные сыры, копченое и маринованное мясо и рыба, некоторые бобовые, квашеная капуста, ферментированные соевые, орехи, красное вино и даже цитрусовые, спелые бананы, авокадо и ананасы.

Помимо этого, приступ мигрени могут вызвать никотин, алкоголь, кофеин и продукты, содержащие глутамат натрия, аспартам, сульфиты, нитраты и краситель тартазин. “В первую очередь эти соединения чаще всего можно найти в блюдах категории фастфуд, а также в продуктах быстрого приготовления”, – отметила специалист.

Тарасова посоветовала питаться регулярно и сбалансированно, а также не голодать, поскольку голод тоже может вызвать приступ мигрени.

Горняк22

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Натяжные потолки в Горняке
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