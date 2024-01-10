Названы самые кассовые фильмы в алтайских кинотеатрах в новогодние каникулы

Фото: pixabay.com

Всего в прошедшем году российские кинотеатры собрали 39 млрд рублей. При этом 72% выручки принесла продажи билетов на отечественные проекты

В 2023 году в Алтайском крае самой популярной лентой стал мультфильм “Три богатыря и Пуп Земли”, сообщает Фонд кино .

По данным организации, в местных кинотеатрах двенадцатый фильм франшизы собрал в общей сложности более 170 тысяч рублей. На экраны картина вышла 28 декабря 2023 года.

В свою очередь, во время новогодних каникул местные жители чаще всего ходили в кино на “Бременских музыкантов”, “Холопа 2”, “Елки 10” и “Новогодний ол инклюзив”.

В целом же по России в прошедшем году лидерами по посещаемости оказались: “Чебурашка”, “Вызов”, “По щучьему велению”, “Баба Яга. Спасает мир”, а также “Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы“.

Ранее стало известно, что фильм “Холоп 2” в первый день проката собрал почти 300 млн рублей и обогнал по этому показателю “Чебурашку”, который до этого держал рекорд с 231 млн рублей.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости республики алтай банкфакс ,