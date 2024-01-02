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Названы самые популярные и редкие имена, которые давали детям в Алтайском крае

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В 2023 году на свет в регионе появились Марс, Потап, Никон, Ефим, а также Стефанида и Амилия

Названы самые популярные и редкие имена, которые давали детям в Алтайском крае

Фото: unsplash.com

В Алтайском краевом клиническом перинатальном центре “Дар” рассказали, какими именами называли детей в регионе в 2023 году. Согласно публикации во “ВКонтакте”, всего за год в стенах роддома зарегистрировали рождение свыше двух тысяч малышей.

По информации отдела ЗАГС, девочек чаще всего называли именем Варвара, Полина и Ева. Наиболее редкими оказались Роза, Стефанида и Амилия. Мальчиков чаще называли Владимир, Михаил, Александр и Артем. В единичных случаях на свет появились Марс, Потап, Никон и Ефим.

Напомним, что ранее Алтайкрайстат сообщал, что с 2023 года в регионе родилось 15 353 ребенка. Из них мальчиков больше почти на 560 человек.

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