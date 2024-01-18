Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Алтайском крае

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Мальчиков в регионе в 2023 году родилось почти на 500 больше, чем девочек – 8,5 тысяч. Среди них есть, например, Марс и Доброяр

В управлении юстиции Алтайского края рассказали о самых редких именах, которые родители давали своим детям в 2023 году, пишет ” Бийский рабочий “.

Самые необычные имена у мальчиков это Доброяр, Родислав и Терентий. Раньше в ведомстве также упоминали, что в единичных случаях малышей называли Марс, Потап, Никон и Ефим.

Среди женских редких имен Лагода, Стефанида и Услада.

Лидерами по популярности среди мужских имен стали Артем, Михаил и Александр, а среди женских – Ева, София и Варвара.

Кстати, первым в 2024 году в Барнауле родился мальчик, которому дали имя Савелий .

Взято отсюда.

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