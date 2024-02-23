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Названы самые продаваемые смартфоны в 2023 году

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Первые семь строчек занял iPhone

Названы самые продаваемые смартфоны в 2023 году

iPhone 15 и 15 Pro / Фото: unsplash.com

В десятку самых продаваемых смартфонов в 2023 году вошли iPhone и Samsung, раскрывает данные своего исследования компания Counterpoint.

Причем первые семь мест заняли iPhone. Как отмечает компания, такое произошло впервые. В тройке лидеров – прошлогодние iPhone 14, 14 Pro Max и 14 Pro.

Среди устройств Samsung в рейтинге при этом значатся только бюджетные модели.

Инфографика Counterpoint

В целом совокупная доля рынка десяти лучших смартфонов в 2023 году достигла 20%, что на 1% больше, чем в 2022-м.

На днях китайский производитель смартфонов Meizu заявил о приостановке разработки новых смартфонов. Теперь компания нацелена на ИИ-устройства.

новости Алтайский

Источник

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