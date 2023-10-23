Школа. Учебники. Девушка Фото: unsplash.com

Рассказываем, когда начинаются осенние каникулы у школьников, сколько они продлятся и какое расписание у всех каникул на 2023/2024 учебный год

Осенние каникулы у школьников в Алтайском крае в этом году продлятся десять дней – с 28 октября по 6 ноября включительно. Для тех, кто учится по субботам, каникулы будут на один день короче и начнутся с 29 октября.

Отметим, что в разных регионах сроки могут отличаться. К тому же администрация школы имеет право устанавливать свои даты.

Напомним, что в связи с Днем народного единства россияне будут отдыхать три дня подряд: с субботы по понедельник, с 4 по 6 ноября.

Расписание других каникул на 2023/2024 год:

зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года;

для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 25 февраля 2024 года;

весенние каникулы будут с 25 марта по 1 апреля 2024 года;

летние каникулы пройдут с 1 июня по 31 августа 2024 года.

Источник

горняк

горняк локтевский