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Названы три пророчества, которые сбылись в 2023 году

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Названы три пророчества, которые сбылись в 2023 году

Гадание. Предсказание будущего Фото: pixabay.com

Три страшных предсказания, которые были озвучены в разные годы, иногда даже просто в шутку, сбылись в прошедшем 2023-м году

В 2023 году сбылись три пророчества, которые называли разные люди. Речь о схиархимандрите Зосиме, политике Владимире Жириновском и президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом пишет портал “Царьград”.

Схиархимандрит Зосима уверял, если Украина оторвется от России, то закончится связь между церквями обеих стран. Старец предсказывал падение Киево-Печерской лавры, которое и произошло в 2023-м. Подобных гонений на православие не было больше ста лет.

Другое предсказание принадлежит политику Владимиру Жириновскому. Еще в 2019 году в одной из телепрограмм он заявлял, что на Ближнем Востоке к 2024 году разгорится конфликт, после которого все забудут об Украине.

Так и случилось, 7 октября палестинские боевики ХАМАС атаковали еврейские поселения и военные базы. По мнению основателя ЛДПР, при вовлечении в конфликт Ирана дело может дойти до третьей мировой.

Третье предсказание – шутка Владимира Зеленского, которую он озвучит еще будучи юмористом. В одном из своих пародийных номеров он изображал экс-президента Грузии, который отчитывался перед США в неудачной войне против России. Однако на сцене присутствовал украинский флаг, намекавший на поддержку грузинского режима и ориентации на Запад. Спустя годы шутка сбылась.

Взято отсюда

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