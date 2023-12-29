Названы знаменитости, не пришедшие на “почти голую” вечеринку Ивлеевой

Среди них: Тимати, Рудковская, Канделаки и другие

Кадр: Baza

На скандальную “почти голую” вечеринку Насти Ивлеевой были приглашены около 450 человек, однако многие знаменитости на нее не пришли, пишет Baza.

По данным канала, не явились Тина Канделаки, Тимати, Нюша, Яна Рудковская, Настасья Самбурская, Светлана Бондарчук, Филипп Янковский, Feduk, Инстасамка и другие.

Ивлеева провела “почти голую” вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Дима Билан.

После мероприятия некоторые знаменитости столкнулись с неприятными последствиями.

город Горняк



Источник