НД «СтудГвардия» и студенты колледжа АлтГУ помогли в обеспечении охраны общественного порядка при проведении митинга-концерта «Едут новоселы»

1 марта состоялся митинг-концерт «Едут новоселы», посвященный 70-летию прибытия первых целинников в Алтайский край. Бойцы Народной дружины «СтудГвардия» и студенты группы К.207с9-5 помогли в обеспечении охраны общественного порядка.

На барнаульском вокзале прошла театрализованная реконструкция встречи первого поезда с целинниками, приехавшими в Алтайский край в 1954 году. На перроне были актеры, одетые в одежду того времени. Их встретили на митинге, а после этого состоялся праздничный концерт.

– Когда я узнала о проведении такого масштабного мероприятия у нас в городе, сразу захотела принять участие. Концертная программа была интересной! Гости вместе исполняли песни, поддерживали «целинников». Хочу выразить благодарность нашему руководителю Максиму Михайловичу Столповскому и командиру отряда по Железнодорожному району народной дружины «Барнаульская» Александру Александровичу Жукову за труд и терпение! Спасибо, что у нас есть возможность стать зрителями таких концертов и одновременно нести службу, – рассказала Инна Сухова , боец НД «СтудГвардия».

В оформлении концерта организаторы использовали ретротехнику, транспаранты и лозунги времен освоения Целины.

– Мероприятие, в котором мы приняли участие с одногруппниками, показалось мне необычным. Каждый номер концерта находил отклик у зрителей. Мы с ребятами интересно провели время. Надеемся, что нам выпадет шанс посетить еще много подобных мероприятий, – отметила Вероника Воронкова , староста группы К.207с9-5.

Взято отсюда.

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