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НД «СтудГвардия» колледжа АлтГУ помогала при проведении выборов президента РФ

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НД «СтудГвардия» колледжа АлтГУ помогала при проведении выборов президента РФ

15-17 марта в стране прошли выборы президента Российской Федерации. Бойцы Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ в течение трех дней несли службу по обеспечению охраны общественного порядка на участковых избирательных участках.

  • В мероприятиях были задействованы 44 студента, некоторые из них заступали ежедневно. Ребята оказывали содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка на избирательных участках города Барнаула. За время их дежурств нарушений не допущено.

    Кроме обеспечения порядка бойцы помогали людям старшего поколения и на избирательных участках, и на переносных пунктах голосования.

    – Дружинники «СтудГвардии» работали на многих избирательных участках в Октябрьском районе. В наши обязанности входила помощь правоохранительным органам в оказании охраны общественного порядка, помощь старшему поколению в голосовании. После нашей рабочей смены меня и двух девочек попросили о дополнительной помощи: сопровождать переносные пункты голосования вместе с сотрудником полиции. Мне было очень интересно, я узнала механизм работы изнутри, а мне как будущему юристу это важно, – отметила Юлия Гаврилова , боец НД «СтудГвардия», студентка колледжа АлтГУ.

    Всем бойцам НД «СтудГвардия» колледжа АлтГУ по итогам работы выразили благодарность за помощь в проведении выборов.

    Взято отсюда.

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